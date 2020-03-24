Калининградца отправили в колонию за поджог машины неприятеля

24 Март 2020 2020-03-24T15:53:22+03:00

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В Гвардейске осудили местного жителя, который поджег машины неприятеля. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Летом прошлого года мужчина поджег на улице П. Набойченко «Фольксваген Туарег», который принадлежал местному жителю, с которым у него сложились неприязненные отношения. Ущерб составил свыше 500 млн рублей.

На суде горожанин заявил, что пострадавший его оговаривает. Тем не менее, его признали виновным в умышленном уничтожении чужого имущества и приговорили к 2,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU