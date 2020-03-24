Алиханов поручил до конца недели разработать полный пакет мер поддержки калининградского бизнеса

24 Март 2020 2020-03-24T16:56:21+03:00

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В Калининградской области до конца недели должен быть готов полный пакет мер поддержки регионального бизнеса. Соответствующее поручение губернатора Антона Алиханова было озвучено на заседании регионального оперативного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Сегодня особое внимание необходимо уделить гражданам старшего поколения. У нас заработал волонтерский штаб, который им окажет необходимую помощь, в том числе поможет с покупкой продовольствия, обеспечит общение, помощь в использовании электронных ресурсов», – подчеркнул глава региона.

Набор волонтеров осуществляется на портале добро.рф. Помочь пожилым гражданам может каждый, кто оставит свою заявку.

В ходе штаба также были рассмотрены предложения по порядку прохождения границы РФ иностранными и российскими перевозчиками, прибывающими из зарубежных стран. В частности, рассматривались вопросы пассажирского и грузового железнодорожного сообщения, а также функционирования морского транспорта.

«Предварительно дополнительные меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции в сфере грузоперевозок были проработаны в профессиональной среде. Во вторник, 24 марта, они утверждены оперативным штабом и будут доведены до заинтересованных лиц», - отметили в пресс-службе правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU