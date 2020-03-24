Собственника сгоревшей «Зимней вишни» выдали России, сейчас он на карантине в СИЗО Калининграда

24 Март 2020 2020-03-24T17:46:01+03:00

В результате пожара в Кемерово в торговом центре погибло 60 человек

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Польские власти выдали России владельца сгоревшего в Кемерово торгового центра «Зимняя вишня». Сейчас он находится на 14-дневном карантине в одном из СИЗО Калининграда, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Вячеслава Вишневского обвиняют в даче взятки. По версии следствия, за взятку он приступил к реконструкции торгового центра без разрешения и не установил автоматическую систему пожаротушения. В результате пожара в «Зимней вишне» в марте 2018 года погибло 60 человек.

После трагедии он скрылся в Испании, однако позже его задержали польские правоохранители. Сегодня состоялась передача обвиняемого сотрудникам УФСИН России по Калининградской области.

«В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией Вишневский помещен на 14-дневный карантин в один из следственных изоляторов Калининграда. Также карантин пройдут сотрудники УФСИН и других ведомств, контактировавшие с обвиняемым при его транспортировке», - отметили в пресс-службе СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU