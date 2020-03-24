2020-03-24T17:50:28+03:00
Общество

КЖД объявила об изменении в расписании поездов в Светлогорск и Зеленоградск

Связано это с проведением ремонтных работ
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Пресс-служба КЖД
Изменить размер текста:

Расписание движения пригородных поездов на Светлогорском и Зеленоградском направлениях изменится на два дня. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

Корректировка расписания произойдет 30 и 31 марта, связано это с проведением ремонтных работ на инфраструктуре железной дороги.

Речь идет о незначительных изменениях. Например, поезд КалининградЗеленоградск будет отправляться с Южного вокзала в 12:04, на 4 минуты позже, чем в действующем расписании, при этом время прибытия в Зеленоградск не изменится.

Полное расписание смотрите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Старинная вагонетка, которую выбросило море в Донском, стала экспонатом в Музее янтаря
В Полесском районе нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны
Мэрия: В Калининграде достаточно запасов стройматериалов и техники
В 2019 году в Калининградской области выявлено 298 случаев туберкулеза
В Калининграде существенно сократилось число поездок в общественном транспорте
Под Черняховском сбили 16-летнего подростка
КЖД объявила об изменении в расписании поездов в Светлогорск и Зеленоградск
Собственника сгоревшей «Зимней вишни» выдали России, сейчас он на карантине в СИЗО Калининграда
Алиханов поручил до конца недели разработать полный пакет мер поддержки калининградского бизнеса
Калининградца отправили в колонию за поджог машины неприятеля
С четверга закрывается на ремонт участок дороги около Зеленоградска
Заблокированные за рубежом абоненты Tele2 получили возможность пользоваться мессенджерами бесплатно
В парке Зеленоградска обследуют все деревья, чтобы выявить больные
В Калининградской области с воскресенья нет новых случаев коронавируса
В Калининграде водитель расстрелял коллегу из пистолета
Упавший с верхней полки поезда калининградец отсудил 600 тысяч рублей
Власти области покупают за 79,5 млн «Спинразу» для лечения детей со СМА
В Калининграде военнослужащий жестоко избил сожителя бывшей жены
В Калининградской области прошли учения по прикрытию промышленных объектов от воздушного нападения
Пятерых калининградцев привлекли к ответственности за нарушение карантина
В Калининграде из-за коронавируса ограничили количество гостей на свадьбах