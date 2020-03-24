КЖД объявила об изменении в расписании поездов в Светлогорск и Зеленоградск

24 Март 2020 2020-03-24T17:50:28+03:00

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Расписание движения пригородных поездов на Светлогорском и Зеленоградском направлениях изменится на два дня. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

Корректировка расписания произойдет 30 и 31 марта, связано это с проведением ремонтных работ на инфраструктуре железной дороги.

Речь идет о незначительных изменениях. Например, поезд Калининград – Зеленоградск будет отправляться с Южного вокзала в 12:04, на 4 минуты позже, чем в действующем расписании, при этом время прибытия в Зеленоградск не изменится.

Полное расписание смотрите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU