КЖД объявила об изменении в расписании поездов в Светлогорск и Зеленоградск
Расписание движения пригородных поездов на Светлогорском и Зеленоградском направлениях изменится на два дня. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.
Корректировка расписания произойдет 30 и 31 марта, связано это с проведением ремонтных работ на инфраструктуре железной дороги.
Речь идет о незначительных изменениях. Например, поезд Калининград – Зеленоградск будет отправляться с Южного вокзала в 12:04, на 4 минуты позже, чем в действующем расписании, при этом время прибытия в Зеленоградск не изменится.
Полное расписание смотрите здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU