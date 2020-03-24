Под Черняховском сбили 16-летнего подростка
Школьник внезапно выбежал на проезжую часть
.Фото: Александр Подгорчук
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Днем во вторник, 24 марта, в Черняховском районе в результате наезда пострадал подросток. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
ДТП произошло в поселке Краснополянское. Водитель «Фольксвагена» сбил 16-летнего подростка, который выбежал на проезжую часть.
В результате наезда школьник получил травмы и был доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU