Под Черняховском сбили 16-летнего подростка

24 Март 2020 2020-03-24T17:55:57+03:00

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Днем во вторник, 24 марта, в Черняховском районе в результате наезда пострадал подросток. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в поселке Краснополянское. Водитель «Фольксвагена» сбил 16-летнего подростка, который выбежал на проезжую часть.

В результате наезда школьник получил травмы и был доставлен в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU