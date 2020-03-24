2020-03-24T18:07:07+03:00
Общество

В Калининграде существенно сократилось число поездок в общественном транспорте

Городские власти не исключают, что падение спроса на услуги общественного транспорта будет усиливаться
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор Буздин
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В Калининграде существенно сократилось число поездок в общественном транспорте, жители города стали реже пользоваться автобусами, троллейбусами и маршрутками.

«С 9 по 15 марта было совершено 1 118 588 поездок, а с 16 по 22 марта - 1 008 213 поездок. То есть за неделю количество купленных билетов упало более чем на 100 тысяч. Соответственно падает и общая выручка автотранспортных предприятий: с 28 млн рублей до 25,5 млн рублей за обозначенные периоды», - сообщается на странице администрации в «Фейсбук».

Городские власти не исключают, что с наступлением по-настоящему тёплых дней, падение спроса на услуги общественного транспорта усилится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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