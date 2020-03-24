В 2019 году в Калининградской области выявлено 298 случаев туберкулеза

24 Март 2020 2020-03-24T18:19:27+03:00

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Заболеваемость туберкулезом в Калининградской области почти на треть меньше общероссийского показателя. Об этом заявили в региональном Минздраве.

В 2019 году показатель заболеваемости туберкулезом составил 29,7 на 100 тысяч населения, всего 298 случаев. Это почти на 18 процентов меньше, чем в 2018 году и на 28 процентов ниже общероссийских значений (41,2 на 100 тысяч населения). При этом в 46 случаях болезнь была выявлена у ВИЧ-инфицированных пациентов.

Главный врач Областного противотуберкулезного диспансера Евгений Туркин сообщил, что в регионе неуклонно снижается и контингент активных больных туберкулезом. По состоянию на 1 января 2020 года на учете состоит порядка 400 пациентов (39,9 на 100 тысяч населения), что вдвое меньше среднероссийского показателя (86,4 на 100 тысяч населения). Снижается и смертность от этого заболевания. В 2019 году она составила 2,6 на 100 тысяч населения против 3,3 в 2018-м, что также меньше среднероссийского показателя (5,2).

В первом квартале в области было зарегистрировано 75 новых случаев туберкулеза, 12 из них, или 16 процентов, имеют сочетанную патологию с ВИЧ-инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU