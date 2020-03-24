2020-03-24T18:35:05+03:00
Общество

Мэрия: В Калининграде достаточно запасов стройматериалов и техники

Пандемия коронавируса пока не привела к серьезному сбою поставок
Виктор Сергеев
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В условиях коронавирусной пандемии, из-за дополнительных процедур на границах, нарушаются привычные регламенты в поставках любых товаров. В том числе это касается и завоза в регион стройматериалов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Тем не менее, в городе достаточно строительных материалов и дорожно-строительной техники, сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин

Он напомнил, что сегодня капитальный ремонт проезжей части и тротуаров проводится перекрёстке ул. Киевской и проспекта Калинина, на Клинической, Инженерной, Батальной, Пролетарской возле «Бункера», на Димитрова, Ялтинской, Комсомольской, идёт строительство улицы Планерной, продолжается реконструкция улиц Гагарина и Дачной. Кроме того, капитально ремонтируется тротуар на Гвардейском проспекте.

Всего на строительство, реконструкцию и ремонт улично-дорожной сети Калининграда в этом году направлено три миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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