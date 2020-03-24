2020-03-24T19:58:46+03:00
Происшествия

В Полесском районе нашли авиабомбу времен Великой Отечественной войны

Александр КАТЕРУША
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..Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
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В районе Дейминского леса на территории Полесского городского округа обнаружили авиабомбу ФАБ-250 времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, находку обследовали специалисты группы разминирования из Невского спасательного центра МЧС.

Опасный боеприпас был ими уничтожен во вторник 24 марта на Правдинском общевойсковом полигоне Балтийского флота.

Уничтожение бомбы прошло в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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