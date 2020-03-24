Старинная вагонетка, которую выбросило море в Донском, стала экспонатом в Музее янтаря
Эту вагонетку море выбросило на пляж в Донском во время недавних штормов. Работники Калининградского музея янтаря отреагировали вовремя и отправились за находкой на побережье Балтийского моря.
Как сообщает пресс-служба музея, операция по подъему и доставке вагонетки в Калининград заняла целый день. Так в музее появился новый экспонат.
.Фото: Калининградский Музей янтаря
По предварительным данным, вагонетка использовалась в начале XX века для транспортировки породы, содержащей янтарь.
«Сейчас вагонетка находится во внутреннем дворике музея. Предстоит этап реставрации, атрибуции и поиска места в экспозиции», - сообщили в музее.
Новый экспонат представляет большой интерес, так как ничего подобного в калининградских музеях ранее не выставляли.
ИСТОЧНИК KP.RU