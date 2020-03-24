Старинная вагонетка, которую выбросило море в Донском, стала экспонатом в Музее янтаря

24 Март 2020 2020-03-24T20:56:48+03:00

С морского побережья уникальный предмет перевезли в Калининград

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Эту вагонетку море выбросило на пляж в Донском во время недавних штормов. Работники Калининградского музея янтаря отреагировали вовремя и отправились за находкой на побережье Балтийского моря.

Как сообщает пресс-служба музея, операция по подъему и доставке вагонетки в Калининград заняла целый день. Так в музее появился новый экспонат.

.Фото: Калининградский Музей янтаря

По предварительным данным, вагонетка использовалась в начале XX века для транспортировки породы, содержащей янтарь.

«Сейчас вагонетка находится во внутреннем дворике музея. Предстоит этап реставрации, атрибуции и поиска места в экспозиции», - сообщили в музее.

Новый экспонат представляет большой интерес, так как ничего подобного в калининградских музеях ранее не выставляли.

ИСТОЧНИК KP.RU