2020-03-24T20:56:48+03:00
Общество

Старинная вагонетка, которую выбросило море в Донском, стала экспонатом в Музее янтаря

С морского побережья уникальный предмет перевезли в Калининград
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Калининградский Музей янтаря
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Эту вагонетку море выбросило на пляж в Донском во время недавних штормов. Работники Калининградского музея янтаря отреагировали вовремя и отправились за находкой на побережье Балтийского моря.

Как сообщает пресс-служба музея, операция по подъему и доставке вагонетки в Калининград заняла целый день. Так в музее появился новый экспонат.

. Фото: Калининградский Музей янтаря

.Фото: Калининградский Музей янтаря

По предварительным данным, вагонетка использовалась в начале XX века для транспортировки породы, содержащей янтарь.

«Сейчас вагонетка находится во внутреннем дворике музея. Предстоит этап реставрации, атрибуции и поиска места в экспозиции», - сообщили в музее.

Новый экспонат представляет большой интерес, так как ничего подобного в калининградских музеях ранее не выставляли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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