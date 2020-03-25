В Калининграде запустили сайт, посвященный коронавирусу и самоизоляции
Сайт karantinanet39.ru создан по инициативе регионального агентства по делам молодежи. Он – для тех, кто находится в режиме самоизоляции или карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, найти можно последние новости о ситуации с коронавирусной инфекцией, узнать основные принципы карантина в домашних условиях. Есть различные онлайн-курсы и возможность, не выходя из дома, посетить кинотеатр, прослушать концерт или совершить виртуальный тур.
Проект содержит также контент для предпринимателей, школьников и дошколят.
Сайт обещают постоянно наполнять актуальной информацией.
ИСТОЧНИК KP.RU