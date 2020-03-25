2020-03-25T08:56:02+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде запустили сайт, посвященный коронавирусу и самоизоляции

Его обещают регулярно наполняться актуальной информацией
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Правительство Калининградской области
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Сайт karantinanet39.ru создан по инициативе регионального агентства по делам молодежи. Он – для тех, кто находится в режиме самоизоляции или карантина из-за угрозы распространения коронавируса.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, найти можно последние новости о ситуации с коронавирусной инфекцией, узнать основные принципы карантина в домашних условиях. Есть различные онлайн-курсы и возможность, не выходя из дома, посетить кинотеатр, прослушать концерт или совершить виртуальный тур.

Проект содержит также контент для предпринимателей, школьников и дошколят.

Сайт обещают постоянно наполнять актуальной информацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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