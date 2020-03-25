В Советске за ночь сгорели два автомобиля
Причину пожаров предстоит выяснить
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В ночь на среду 25 марта в городе Советске случилось сразу два пожара, которые уничтожили автомобили. В 03:32 поступило сообщение о том, что машина горит на улице Гоголя. Там выгорел моторный отсек в автомобиле «Ауди».
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, уже в 03:57 на улице Баймана загорелся «Инфинити» - выгорел моторный отсек.
В обоих случаях обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU