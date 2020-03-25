Мужчина обгорел во время пожара в Черняховском районе
Пострадавшего доставили в городскую больницу
.Фото: Александр КАТЕРУША
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Пожар случился во вторник 24 марта в 18:45 в Черняховском районе в поселке Володаровка. На улице Черняховского горела квартира в двухэтажном кирпичном доме на две семьи.
Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального МЧС, в результате пожара с ожогами был госпитализирован мужчина. Его отвезли в городскую больницу.
Выяснилось, что в комнате, где он находился, горел диван, матрац и потолок.
Площадь пожара составила 8 квадратных метров.
ИСТОЧНИК KP.RU