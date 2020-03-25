Мужчина обгорел во время пожара в Черняховском районе

25 Март 2020 2020-03-25T09:16:30+03:00

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Пожар случился во вторник 24 марта в 18:45 в Черняховском районе в поселке Володаровка. На улице Черняховского горела квартира в двухэтажном кирпичном доме на две семьи.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального МЧС, в результате пожара с ожогами был госпитализирован мужчина. Его отвезли в городскую больницу.

Выяснилось, что в комнате, где он находился, горел диван, матрац и потолок.

Площадь пожара составила 8 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU