2020-03-25T10:11:38+03:00
Звезды

Калининградский драмтеатр выходит в онлайн

1 апреля пройдет первый спектакль в прямом эфире сети интернет
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..Фото: Калининградский областной драматический театр
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Труппа театра представит комедию Джо Ортона «Что подсмотрел дворецкий» (18+). Премьеру текущего сезона, которая собирала аншлаги, теперь сыграют в пустом зале. Происходящее на сцене будут транслировать четыре видеокамеры в режиме реального времени.

Не выходя из дома, спектакль «Что подсмотрел дворецкий» можно будет посмотреть всей семьей всего за 200 рублей. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке, заплатить картой и получить код онлайн-трансляции. Начало спектакля, как обычно в театре, – в 19.00. Он идет два часа с 20-минутным антрактом.

В День смеха это будет репортаж из психиатрической клиники. Эксцентричную английскую комедию положений на грани «фола», с элементами «черного юмора» поставил режиссер Вячеслав Виттих. Пародия архаичные театральные жанры, ее создатели высмеивают, доводят до абсурда ханжеские представления о морали.

Художественный руководитель театра Михаил Андреев говорит: «Сейчас у людей особенно велика потребность в целительных эмоциях. Конечно, онлайн-театр никогда не заменит офлайн, но мы осваиваем новые инструменты, чтобы не оставить наших зрителей в изоляции. И если первый опыт будет востребован, мы обязательно продолжим».

. Фото: Калининградский областной драматический театр

.Фото: Калининградский областной драматический театр

ГАУ «Калининградский областной драматический ТЕАТР»

ОГРН 1023900595290

г. Калининград, проспект Мира, 4

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ИСТОЧНИК KP.RU

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