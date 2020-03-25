Калининградский драмтеатр выходит в онлайн
Труппа театра представит комедию Джо Ортона «Что подсмотрел дворецкий» (18+). Премьеру текущего сезона, которая собирала аншлаги, теперь сыграют в пустом зале. Происходящее на сцене будут транслировать четыре видеокамеры в режиме реального времени.
Не выходя из дома, спектакль «Что подсмотрел дворецкий» можно будет посмотреть всей семьей всего за 200 рублей. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке, заплатить картой и получить код онлайн-трансляции. Начало спектакля, как обычно в театре, – в 19.00. Он идет два часа с 20-минутным антрактом.
В День смеха это будет репортаж из психиатрической клиники. Эксцентричную английскую комедию положений на грани «фола», с элементами «черного юмора» поставил режиссер Вячеслав Виттих. Пародия архаичные театральные жанры, ее создатели высмеивают, доводят до абсурда ханжеские представления о морали.
Художественный руководитель театра Михаил Андреев говорит: «Сейчас у людей особенно велика потребность в целительных эмоциях. Конечно, онлайн-театр никогда не заменит офлайн, но мы осваиваем новые инструменты, чтобы не оставить наших зрителей в изоляции. И если первый опыт будет востребован, мы обязательно продолжим».
.Фото: Калининградский областной драматический театр
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ИСТОЧНИК KP.RU