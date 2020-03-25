Калининградский драмтеатр выходит в онлайн

25 Март 2020 2020-03-25T10:11:38+03:00

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Труппа театра представит комедию Джо Ортона «Что подсмотрел дворецкий» (18+). Премьеру текущего сезона, которая собирала аншлаги, теперь сыграют в пустом зале. Происходящее на сцене будут транслировать четыре видеокамеры в режиме реального времени.

Не выходя из дома, спектакль «Что подсмотрел дворецкий» можно будет посмотреть всей семьей всего за 200 рублей. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке, заплатить картой и получить код онлайн-трансляции. Начало спектакля, как обычно в театре, – в 19.00. Он идет два часа с 20-минутным антрактом.

В День смеха это будет репортаж из психиатрической клиники. Эксцентричную английскую комедию положений на грани «фола», с элементами «черного юмора» поставил режиссер Вячеслав Виттих. Пародия архаичные театральные жанры, ее создатели высмеивают, доводят до абсурда ханжеские представления о морали.

Художественный руководитель театра Михаил Андреев говорит: «Сейчас у людей особенно велика потребность в целительных эмоциях. Конечно, онлайн-театр никогда не заменит офлайн, но мы осваиваем новые инструменты, чтобы не оставить наших зрителей в изоляции. И если первый опыт будет востребован, мы обязательно продолжим».

.Фото: Калининградский областной драматический театр

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