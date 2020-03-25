Калининград вошел в топ-10 городов России для виртуальных путешествий
Портал ТурСтат представил рейтинг самых лучших городов для виртуальных путешествий по России, виртуальных туров, прогулок и экскурсий по музеям, улицам и достопримечательностям в городах России. Рейтинг был составлен по результатам исследования числа предложений виртуальных путешествий в городах России в поисковиках.
В первой тройке - Москва, Санкт-Петербург и Казань.
В первую десятку городов России для виртуальных путешествий входят Москва, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Ростов-на-Дону, Калининград, Сочи, Нижний Новгород, Великий Новгород и Ярославль.
ИСТОЧНИК KP.RU