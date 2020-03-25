Калининград вошел в топ-10 городов России для виртуальных путешествий

25 Март 2020 2020-03-25T10:11:10+03:00

В первой тройке - Москва, Санкт-Петербург и Казань

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Портал ТурСтат представил рейтинг самых лучших городов для виртуальных путешествий по России, виртуальных туров, прогулок и экскурсий по музеям, улицам и достопримечательностям в городах России. Рейтинг был составлен по результатам исследования числа предложений виртуальных путешествий в городах России в поисковиках.

В первой тройке - Москва, Санкт-Петербург и Казань.

В первую десятку городов России для виртуальных путешествий входят Москва, Санкт-Петербург, Казань, Владивосток, Ростов-на-Дону, Калининград, Сочи, Нижний Новгород, Великий Новгород и Ярославль.

ИСТОЧНИК KP.RU