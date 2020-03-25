В Калининграде ушла из больницы и пропала 17-летняя девушка

25 Март 2020 2020-03-25T10:17:10+03:00

До настоящего времени о ее местонахождении ничего неизвестно

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Отдел полиции Центрального района Калининграда устанавливает местонахождение 17-летней Елизаветы Орловой. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, накануне днем девушка ушла из детской больницы на улице Дмитрия Донского и до настоящего времени о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы разыскиваемой: на вид 17 лет, рост 170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые чуть ниже плеч. На левом запястье татуировка в виде цветка переходящего в женщину. Была одета в синие джинсы, светлую водолазку и джинсовую куртку.

Всем, кто знает о местонахождении разыскиваемой просьба обратиться в полицию по телефонам: 552-098 (дежурная часть), 552-075 (ПДН), либо 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU