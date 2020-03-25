Калининградец жестоко избил мужчину, у которого ранее увел жену

25 Март 2020 2020-03-25T10:26:53+03:00

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На жителя Нестеровского района завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

46-летний горожанин жестоко избил 38-летнего мужчину, у которого он ранее увел жену. В конце февраля мужчины пересеклись, и более старший сломал менее удачливому оппоненту несколько ребер, а также нанес черепно-мозговую травму.

Теперь злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы, и не факт, что новая сожительница дождется ревнивца.

ИСТОЧНИК KP.RU