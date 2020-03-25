2020-03-25T10:54:02+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет света и воды

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде в среду, 25 марта, в течение дня не будет электричества в домах на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 12 часов света не будет на ул. Суворова 115-119,120, 122- 128А и на ул. Качалова.

До 18 часов электричество отключено на ул. Калужская 19-39,24а, ул. Нарвская 33-39, 28-44, пер. Нарвский 1-3. Также до 6 вечера не будет света в микрорайоне Прегольском.

От холодной воды с 10.00 до 14.00 отключены дома по ул. Ю. Гагарина 2в, ул. А. Невского 23 (и ЦТП), ул. Потемкина 18 (и ЦТП). По этим же адресам не будет и воды горячей.

С 9.30 до 17.00 холодной и горячей воды не будет в доме по ул. Чаадаева 13-39,13б (и ВНС, ЦТП).

В дом по ул. Л. Иванихиной 9 (СОШ №56) холодную воду не будут подавать с 10.00 до 14.00.

Так же, с 10.00 до 14.00, вода перекрыта в дома по ул. Цирковая 3-15,2-22б, ул. Менделеева 27, ул. Колёсная 19, ул. Серж. Мишина 32,32а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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