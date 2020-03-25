2020-03-25T11:49:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В регионе под наблюдением из-за коронавируса находятся 1340 человек

Из них 17 человек – в специальном учреждении «Паруса надежды» в Светлогорске
Виктор Сергеев
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..Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Калининградской области по состоянию на среду, 25 марта, под медицинским наблюдением находятся 1340 человек, из них 17 человек – в специальном учреждении «Паруса надежды» в Светлогорске. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Накануне под медицинским наблюдением находилось 1202 человека, днем ранее – 1145 человек.

Всего в регионе обследовано нарастающим итогом на COVID-19 2486 человек, из них выявлено 7 случаев заражения, при этом, один заболевший уже выздоровел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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