В Калининградской области выявлен новый случай заболевания коронавирусом

25 Март 2020 2020-03-25T12:11:21+03:00

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В Калининградской области по состоянию на среду, 25 марта, выявлен новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб Роспотребнадзора.

- Действительно, у нас выявлен восьмой случай заражения коронавирусной инфекцией, новый заболевший - это мужчина средних лет, это отец того 13-летнего мальчика, который был госпитализирован ранее. Они оба выезжали в Австрию, откуда и было завезено заболевание, - сказал руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

Он добавил, что заболевание было выявлено уже в условиях стационара после того, как мужчина был изолирован. Состояние пациента не вызывает у медиков опасения. Мужчина находится в инфекционном боксе, где получает все необходимое лечение.

Таким образом, в регионе официально подтверждено 8 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, один пациент уже выписан из больницы.

Всего за сутки в России зарегистрировано 163 случая заболевания, из них 120 случаев выявлено в Москве. Общее число заболевших в России составляет 658 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU