В Янтарном подожгли кафе «Дача»

25 Март 2020 2020-03-25T12:44:03+03:00

Кафе "Дача" до и после пожара Фото: Алексей Заливатский

Это уже второй поджог на курорте за неделю

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В Янтарном новый поджог. На этот раз сгорело одно из знаковых заведений города. Об этом в среду утром написал на своей странице в фейсбуке мэр Янтарного Алексей Заливатский.

- Янтарный. Кафе Дача. Ночью сожгли. Поджигателя зафиксировали камеры «безопасного города». Заявление в полицию подано. Люди не пострадали, - сообщил Заливатский.

Ниже глава муниципалитета сообщил, что кафе не было застраховано.

- На видеозаписи один человек, - сообщил «Комсомолке» Алексей Заливатский. – Сейчас полиция этим делом активно занимается. Что касается владельца кафе, то он уже сегодня привез на место бригаду рабочих, которые занимаются расчисткой. Владелец сам заинтересован в том, чтобы к сезону начать работу.

Напомним, последний пожар в Янтарном произошел ровно неделю назад. 17 марта неизвестные подожгли православный лагерь, в котором в 2019 году были найдены нарушения при организации детского отдыха. О происшествии также писал на своей странице мэр города.

ИСТОЧНИК KP.RU