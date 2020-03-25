2020-03-25T12:22:22+03:00
Общество

Калининградка отсудила 100 тысяч за некачественную норковую шубу

Экспертиза установила, что шуба имела производственные дефекты
Виктор Сергеев
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Жительница Светлогорска через суд вернула свои деньги за некачественную норковую шубу. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В ноябре 2018 года женщина стала счастливой обладательницей норковой шубы за 62 тыс рублей. Однако спустя некоторое время стало понятно, что шуба имеет существенные недостатки, как позже установила экспертиза – производственного характера. Она попыталась вернуть деньги, однако в магазине не отреагировали на претензию.

Районный суд признал обоснованными требования о расторжении договора и взыскании денежных средств. И взыскал с владельца магазина 101 тыс рублей, включая штраф. На это решение была подана апелляционная жалоба, однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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