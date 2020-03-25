За два месяца в Калининградской области построили 115 тыс «квадратов» жилья

25 Март 2020 2020-03-25T12:36:49+03:00

Годом ранее за тот же период в области ввели в эксплуатацию 117 тыс кв.м.

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В январе-феврале 2020 года в Калининградской области был построен 431 жилой дом, или 1477 квартир общей площадью 115 тысяч квадратных метров. Об этом сообщается в докладе Калининградстата.

Из общего числа построенных домов 416 домов построили индивидуальные застройщики, оставшиеся 15 домов – многоэтажные. Всего частники ввели в эксплуатацию почти 62 тысячи «квадратов».

Отметим, что годом ранее в регионе за два месяца было построено почти 117 тысяч квадратных метров жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU