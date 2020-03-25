2020-03-25T13:01:33+03:00
Происшествия

Калининградец убил случайного собутыльника за неосторожное слово

Как уверял на суде житель поселка Храброво, его возмутило нецензурное оскорбление
Игорь ОРЕХОВ
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Сентябрьским вечером прошлого года 41-летний житель поселка Храброво Гурьевского района зашел в гости к своему приятелю. А там какой-то незнакомец сидит. Делать нечего, пришлось соображать на троих.

Дальше все еще более банально. По ходу застолья новый собутыльник что-то там обронил в адрес нашего антигероя. Как уверял сам подсудимый, нецензурное. В любом случае месть была мгновенной и страшной. Сельчанин набросился на обидчика, избил его с применением верхних и нижних конечностей, после чего с чувством глубокого удовлетворения отправился домой. О том, что его жертва от полученных травм скончалась, узнал, когда го приехали забирать полицейские.

Гурьевский районный суд квалифицировал действия преступника как «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» - часть 4 статьи 111 УК РФ в чистом виде. И с учетом наличия у подсудимого заболеваний и малолетнего ребенка, а также имеющихся в анамнезе судимостей за аналогичное преступление (только без фатального исхода), грабеж и уклонение от административного надзора, вынес приговор: 7 лет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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