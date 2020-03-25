Мошенник представился сотрудником банка и похитил с карты калининградки 57 тыс рублей

25 Март 2020 2020-03-25T13:04:33+03:00

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Калининградская полиция расследует очередной случай телефонного мошенничества. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Жительнице Зеленоградского района позвонил неизвестный и представился сотрудников службы безопасности одного из банков. Сообщив, что с ее карты мошенники пытаются списать деньги, он узнал персональные данные банковской карты и похитил со счета более 57 тысяч рублей.

Сейчас полицейские устанавливают личность мошенника, причастного к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU