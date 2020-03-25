2020-03-25T13:20:50+03:00
Общество

Полиция Гусева объявила в розыск пропавшего 16-летнего подростка

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Отдел полиции Гусева объявил в розыск 16-летнего Максима Кушикова. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, учащийся местного техникума с 5 марта не посещает занятия и его местонахождение не установлено.

Подросток зарегистрирован в поселке Низменное Черняховского района.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 170-175 см., худощавого телосложения, глаза серые, волосы темно-русые коротко стриженные.

Был одет: куртка камуфляжная с капюшоном, удлиненная, джинсы укороченные темного цвета, кроссовки темно-синие.

Если вам что-либо известно о его местонахождении просьба незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8 (40143) 3-23-32, 3-24-10, 02 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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