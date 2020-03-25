В Калининграде изменили маршрут автобуса №39

25 Март 2020 2020-03-25T14:05:43+03:00

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В Калининграде изменен автобусный маршрут №39, так как направление в сторону улицы Флотской оказалось не очень востребованным. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Фейсбук».

Движение автобуса решили переориентировать на проезд через центр города.

Со среды автобус с конечной остановки «Стадион Калининград» пойдет по Аллее чемпионов, 2-му эстакадному мосту, ул. 9 Апреля, ул. Черняховского, Ленинскому проспекту, площади Калинина, ул. Железнодорожной, ул. А. Суворова, ул. Камской, ул. Киевской, ул. П. Морозова, ул. Коммунистической, ул. Судостроительной, Аллее Смелых, проспекту Калинина, к Южному вокзалу.

При движении от Южного вокзала: по проспекту Калинина, ул. Дзержинского, Аллее Смелых, ул. Судостроительной, ул. Киевской, ул. Камской, ул. А. Суворова, ул. Железнодорожной, площади Калинина, Ленинскому проспекту, ул. Черняховского, ул. 9 Апреля, 2-му эстакадному мосту, Парадной набережной, Аллее чемпионов, к стадиону «Калининград». На маршруте постоянно работают от 6 до 8 бортов.

Также сообщается, что 92-ая маршрутка больше не заезжает к стадиону «Калининград».

ИСТОЧНИК KP.RU