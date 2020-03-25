В Светлогорске откроют второй центр для самоизоляции во время вспышки коронавируса

25 Март 2020 2020-03-25T14:24:20+03:00

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На базе социально-оздоровительного центра «Мечта» в Cветлогорске будет организован дополнительный временный обсерватор для самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Мечта» станет третьим местом, где будут размещаться здоровые люди, находящиеся на самоизоляции, предполагающей постоянное нахождение в личном жилом помещении, ограничение контактов, постоянное медицинское наблюдение. Центр рассчитан на 65 человек.

Ранее под эти цели был приспособлен лагерь «Паруса надежды» в Светлогорске. Там оборудованы все необходимые условия для проживания 50 человек. В каждом номере имеются санитарный узел, душевая и спальная комнаты, обеспечено горячее питание. Также койко-места развернуты и в детском оздоровительном лагере «Спутник» в Неманском районе.

Из-за этого в «Мечте» временно прекратят принимать беременных женщин в рамках реализации нацпроекта «Демография, новые заезды откладываются до нормализации ситуации с коронавирусом. Что же касается пожилых постояльцев социально-оздоровительного центра, здоровье которых на особом контроле, то их переводят в санаторий «Отрадное».

«Фактически пожилые люди будут проходить санаторно-курортное лечение. Им обеспечат пятиразовое питание, которое будет доставляться прямо в номера. А оказывать социальные услуги им по-прежнему будет персонал нашего учреждения «Мечта». Безопасность пожилых людей не вызывает никаких опасений», – подчеркнула министр по социальной политике Анжелика Майстер.

ИСТОЧНИК KP.RU