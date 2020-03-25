2020-03-25T14:31:54+03:00
Коронавирус Covid-19

В Литве четыре человека умерли от коронавируса

Скончавшийся пациент входил в группу риска и имел смежные болезни
Виктор Сергеев
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В Литве зафиксирован четвертый случай смерти от новой коронавирусной инфекции, об этом пишет портал DELFI со ссылкой на данные национального министерства здравоохранения.

Четвертый умерший пациент был госпитализирован более двух недель назад, в больницу он обратился после возвращения из Южно-Африканской Республики, его состояние все это время было тяжелым.

По данным литовского Минздрава, скончавшийся пациент входил в группу риска и имел смежные болезни.

Первый человек от коронавируса скончался в Литве на прошлой неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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