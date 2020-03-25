В Литве четыре человека умерли от коронавируса
Скончавшийся пациент входил в группу риска и имел смежные болезни
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В Литве зафиксирован четвертый случай смерти от новой коронавирусной инфекции, об этом пишет портал DELFI со ссылкой на данные национального министерства здравоохранения.
Четвертый умерший пациент был госпитализирован более двух недель назад, в больницу он обратился после возвращения из Южно-Африканской Республики, его состояние все это время было тяжелым.
По данным литовского Минздрава, скончавшийся пациент входил в группу риска и имел смежные болезни.
Первый человек от коронавируса скончался в Литве на прошлой неделе.
ИСТОЧНИК KP.RU