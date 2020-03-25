Калининградская областная библиотека закрывает все читальные залы

25 Март 2020 2020-03-25T14:36:51+03:00

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Калининградская областная научная библиотека со среды 25 марта в целях профилактики распространения коронавируса закрывает все читальные залы. Об этом сообщает пресс-служба учреждения, ссылаясь на решение регионального оперативного штаба от 24 марта.

«Работать будет только абонемент в отделе обслуживания, отделе литературы на иностранных языках и Центре регионоведения», - говорится в сообщении.

График работы библиотеки меняется: ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме пятницы. Последний вторник каждого месяца – санитарный день.

По-прежнему читатели могут продлить книги в удаленном режиме по телефону 93-04-49 и электронной почте obo@lib39.ru. В библиотеку же пускают в медицинских масках.

ИСТОЧНИК KP.RU