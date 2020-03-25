В Калининграде из-за коронавируса перенесли общегородской субботник
Субботник планировалось провести 4 апреля.
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининграде из-за пандемии коронавируса переносится общегородской субботник. Об этом сообщается на странице мэрии Калининграда в «Фейсбук».
Субботник планировалось провести 4 апреля.
«Когда позволит эпидемиологическая обстановка проводить подобные мероприятия, тогда и выйдем дружно с лопатами и граблями на улицы города», - сообщили в администрации муниципалитета.
Отметим, что из-за коронавируса в Калининграде отменены все массовые мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU