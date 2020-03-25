В Калининграде из-за коронавируса перенесли общегородской субботник

25 Март 2020 2020-03-25T14:42:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде из-за пандемии коронавируса переносится общегородской субботник. Об этом сообщается на странице мэрии Калининграда в «Фейсбук».

Субботник планировалось провести 4 апреля.

«Когда позволит эпидемиологическая обстановка проводить подобные мероприятия, тогда и выйдем дружно с лопатами и граблями на улицы города», - сообщили в администрации муниципалитета.

Отметим, что из-за коронавируса в Калининграде отменены все массовые мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU