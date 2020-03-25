«Коронованная экономика: ведущие калининградские бизнесмены обсудят, как жить дальше

25 Март 2020 2020-03-25T17:27:23+03:00

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Что думает калининградский бизнес о текущей ситуации в экономике? Какие решения принимает? Как поддерживает трудовые коллективы? На какую помощь рассчитывает и какие делает прогнозы на ближайшее будущее?

В четверг, 26 марта, медиагруппе «Западная пресса» - большой сбор ведущих предпринимателей Калининградской области: руководитель «SPAR-Калининград» Олег Пономарёв, руководитель компании «Залесское молоко» Андрей Романов, руководитель компании «Битрикс 1С» Сергей Рыжиков, руководитель компании «Калининградстройинвест» Валерий Макаров, руководитель компании «ДСВ-Транспорт» Леонид Степанюк, заместитель вице-президента компании «Содружество СОЯ» Михаил Городков.

Отчеты обсуждения читайте завтра на сайте kp.ru и в пятничном номере "Комсомольской правды - Калининград".

ИСТОЧНИК KP.RU