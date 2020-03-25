2020-03-25T15:47:13+03:00
Происшествия

В Калининграде полицейские задержали карманника со стажем

Уголовник свел уличное знакомство с мужчиной и обокрал его, когда прощался
Игорь ОРЕХОВ
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Житель Калининграда, зайдя в магазин на улице Дзержинского, свел случайное знакомство с добродушным с виду мужиком. Бывает. Разговорившись, они вместе вышли обратно на улицу, там новый приятель стрельнул у горожанина сигаретку. Покурили, а на прощание даже обнялись. «Рубаха-парень!» - растроганно думал калининградец, шагая домой. И только потом обнаружил, что у него из кармана исчез кошелек. Денег в нем было не так много – 5 тысяч рублей (хотя, конечно, это для кого как), но все равно обидно.

- Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Московскому району опросили потерпевшего и получили приметы подозреваемого, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ. - Изучив записи с камер видеонаблюдения в магазине, оперативники установили личность злоумышленника.

Вскоре карманник – кстати, с немалым стажем – был задержан. Ранее неоднократно судимый 33-летний уголовник сознался, что похищенные деньги потратил, а от портмоне избавился. За очередную кражу вору грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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