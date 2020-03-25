В Советске учащихся незаконно штрафовали за утерянные учебники
В Советске местные прокурорские работники заглянули в школы и обнаружили много чего интересного и незаконного. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Например, в правовых актах школ в Советске, в частности, в положении о библиотеках, были нормы, в соответствии с которыми можно было требовать от учеников материального возмещения в случае утери и порчи учебников.
В прокуратуре очень удивились, потому что по Гражданскому кодексу за вред, причиненный несовершеннолетним, отвечают его родители) или опекуны, но и только в том случае, если не докажут, что вред возник не по их вине.
В результате прокуратура принесла шесть протестов на местное нормотворчество, которые находятся на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU