В Советске учащихся незаконно штрафовали за утерянные учебники

25 Март 2020 2020-03-25T15:56:52+03:00

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В Советске местные прокурорские работники заглянули в школы и обнаружили много чего интересного и незаконного. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Например, в правовых актах школ в Советске, в частности, в положении о библиотеках, были нормы, в соответствии с которыми можно было требовать от учеников материального возмещения в случае утери и порчи учебников.

В прокуратуре очень удивились, потому что по Гражданскому кодексу за вред, причиненный несовершеннолетним, отвечают его родители) или опекуны, но и только в том случае, если не докажут, что вред возник не по их вине.

В результате прокуратура принесла шесть протестов на местное нормотворчество, которые находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU