2020-03-25T16:51:59+03:00
Общество

В Калининграде семья за свой счет посадила каштаны в сквере на ул. Гаражной

Виктор Сергеев
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Калининградская семья за свой счет высадила каштаны в парковой зоне на улице Гаражной. Об этом сообщается на странице мэрии в «Фейсбук».

«Семья калининградки Виктории Абдулиной решила сделать необычный подарок себе и всем жителям города. Они просто взяли и посадили в парковой зоне на улице Гаражной каштаны Бриоти. Саженцы (крупномеры по 10-12 лет) приобрели за свои деньги, всего 12 штук (по количеству членов семьи), - сообщили в мэрии города.

Горожане обратились в отдел озеленения, там им подсказали места, где деревья не будут никому мешать, где не проходят коммуникации, а значит что и риск их сноса в случае какой-нибудь коммунальной аварии равен нулю.

«Семья самостоятельно выкопала лунки, чтобы закрепить молодые растения заготовили колышки. Обещают ухаживать за деревцами по мере необходимости. Если честно, то Виктория и её родственники хотели провернуть эту «спецоперацию» тихо, без привлечения дополнительного внимания, но мы не дали. Потому что считаем, что таких горожан, как Виктория Абдулина и её семья нужно знать в лицо. Их поступок ничего кроме уважения не вызывает», - заявили в мэрии Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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