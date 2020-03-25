Жители Гусева сдали почти 50 литров донорской крови
Во вторник в Гусеве в ходе донорской акции было заготовлено 49 литров крови, всего кровь сдали 109 жителей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Заготовка крови проводилась в специализированном мобильном трейлере. Донорам были выданы маски и бахилы, не допускалось скопление людей. В операционной на донации одновременно находилось не более пяти человек.
«Мы выражаем благодарность всем донорам за то, что они не поддаются панике и не забывают о том, что каждый день пациентам больниц нужна кровь, – отметила главный врач станции переливания крови Нина Кабанчук. – Введение в регионе режима повышенной готовности по коронавирусу вносит коррективы и в работу станции переливания, но запасов крови в Калининградской области достаточно».
Она отметила, что на фоне ограничительных мер в настоящее время временно приостановлены выездные дни донора в высших и средних учебных заведениях.
«Запасы банка крови необходимо пополнять постоянно. Как всегда, нас выручают кадровые доноры, которые уже многие годы приходят не только на станцию переливания крови, но и на выездные мероприятия в муниципалитетах», - сказала она.
ИСТОЧНИК KP.RU