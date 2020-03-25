Калининградский зоопарк объявил сбор денег на корм животным

25 Март 2020 2020-03-25T17:44:31+03:00

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Калининградский зоопарк работает во внештатном режиме – закрыты все павильоны, отменены праздники и экскурсии. При этом учреждение не стало снижать цены на билеты (взрослый по-прежнему стоит 300 рублей), «чтобы не создавать рост посещаемости в условиях сложной эпидемиологической обстановки».

В среду 25 марта зоопарк обратился за помощью к калининградцам.

«Наших животных по-прежнему надо кормить и содержать. И здесь нам очень нужна ваша поддержка. Если сейчас вы не готовы покупать билет за полную стоимость, пройдите по ссылке, сделайте перечисление в помощь зоопарку. Эти деньги пойдут на закупку кормов. Назначение платежа: помощь Калининградскому зоопарку», - говорится в сообщении пресс-службы.

Зоопарк по-прежнему открыт для посещения и прогулок по территории.

ИСТОЧНИК KP.RU