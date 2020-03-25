2020-03-25T18:44:24+03:00
Звезды

Музей Мирового океана выложил в онлайн-доступ выставку шелкографий Энди Уорхола

Короткий фильм можно бесплатно посмотреть на Youtube-канале
Александр КАТЕРУША
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..Фото: YouTube
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Музей Мирового океана продолжает работу, несмотря на то, что все его корпуса и выставочные залы закрыты для посетителей. Как сообщает пресс-служба учреждения, на Youtube-канале выложили новую выставку «Вымирающие виды», в основу которой легли шелкографии Энди Уорхола. Это короткий фильм, который может посмотреть любой желающий.

«Выставочный проект представляет собой 10 шелкографий выполненных художником за 4 года до своей смерти, в 1983 году и посвященных животным, оказавшимся на грани вымирания», - рассказали в музее.

Каждое изображение это портрет животного: тигра, слона, орангутана, черного носорога, зебры Греви, панды, белоголового орлана, снежного барана и др. При подготовке к работе Уорхол использовал фотографии, окрашивая изображения в неестественные цвета. Неожиданный колорит и внушительный размер шелкографий должны были привлечь внимание зрителей к опасности, которой подвергаются редкие виды животных.

Другие видеоэкскурсии доступны на сайте музея. Здесь – работы народного художника России Геннадия Сотскова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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