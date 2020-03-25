На ул. Миклухо-Маклая в апреле запретят остановку транспорта
Новые правила вступят в силу с 17 апреля
.Фото: мэрия Калининграда
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В апреле на улице Миклухо-Маклая в Калининграде запретят остановку транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Дорожные знаки «Остановка запрещена» появятся 17 апреля по нечетной стороне улицы от ул. Толбухина до Московского проспекта.
Власти просят водителей быть внимательными и обращать внимание на новые знаки.
ИСТОЧНИК KP.RU