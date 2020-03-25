Калининградец украл 4 велосипеда стоимостью 100 тысяч рублей

25 Март 2020 2020-03-25T18:48:47+03:00

Молодому вору грозит до 5 лет лишения свобод

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В Калининграде полицейские раскрыли серию краж дорогостоящих велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее судимый 18-летний калининградец проникал в подъезды жилых домов и похищал велосипеды путём перекуса противоугонного троса. Добычей подозреваемого стали 4 велосипеда общей стоимостью порядка 100 тысяч рублей.

Часть похищенного имущества удалось изъять. На него завели несколько уголовных дел по статье «Кража», молодому вору грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU