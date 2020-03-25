Калининградец украл 4 велосипеда стоимостью 100 тысяч рублей
Молодому вору грозит до 5 лет лишения свобод
Изменить размер текста:
В Калининграде полицейские раскрыли серию краж дорогостоящих велосипедов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Ранее судимый 18-летний калининградец проникал в подъезды жилых домов и похищал велосипеды путём перекуса противоугонного троса. Добычей подозреваемого стали 4 велосипеда общей стоимостью порядка 100 тысяч рублей.
Часть похищенного имущества удалось изъять. На него завели несколько уголовных дел по статье «Кража», молодому вору грозит до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU