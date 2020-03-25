2020-03-25T18:56:43+03:00
Экономика

Янтарный комбинат законтрактовал почти весь объем добычи на 2020 год

Непростая обстановка в мире, вызванная пандемией коронавируса, не сказалась на работе предприятия
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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У Калининградского янтарного комбината законтрактован почти весь объем добычи на 2020 год. Об этом заявил гендиректор предприятия Михаил Зацепин, сообщается пресс-служба комбината.

По словам Зацепина, непростая обстановка в мире, вызванная пандемией коронавируса, не сказалась на работе предприятия.

«Несмотря на коронавирус, уже законтрактован объем янтаря-сырца, практически равный плановому объему на 2020 год. Такого в истории Янтарного комбината еще не было, чтобы мы договорились о продаже годового объема до начала сезона добычи. Более того, одна из компаний готова заключить контракт на покупку 300 тонн янтаря в 2021 году», – рассказал Михаил Зацепин, добавив, что на аукционы, предназначенные для местных переработчиков, «янтаря у нас точно хватит»

В этом году комбинат должен добыть 400 тонн сырца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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