В Калининграде сгорел «Мерседес», в Мамоново – «Пежо»

26 Март 2020 2020-03-26T09:38:49+03:00

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В Мамоново в ночь на четверг 26 марта пожарные по тревоге выезжали на улицу Спортивную. В 00:07 поступило сообщение о горящей машине. В итоге в автомобиле «Пежо 605» выгорели моторный отсек, частично салон и капот.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, автомобильный пожар случился и в Калининграде.

На улице Узловой на территории гаражного общества «Луч» полностью сгорел автомобиль «Мерседес 310».

О пострадавших не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU