В Калининграде сгорел «Мерседес», в Мамоново – «Пежо»
Причины пожаров предстоит выяснить
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Мамоново в ночь на четверг 26 марта пожарные по тревоге выезжали на улицу Спортивную. В 00:07 поступило сообщение о горящей машине. В итоге в автомобиле «Пежо 605» выгорели моторный отсек, частично салон и капот.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, автомобильный пожар случился и в Калининграде.
На улице Узловой на территории гаражного общества «Луч» полностью сгорел автомобиль «Мерседес 310».
О пострадавших не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU