Парусник «Седов» покинул Кейптаун и взял курс на Маврикий

26 Март 2020 2020-03-26T10:17:25+03:00

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Парусники «Крузенштерн», «Седов» и «Паллада» участвуют в кругосветной экспедиции, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Впервые сразу три судна бороздят океаны.

Парусник «Седов» побывал в порту Кейптауна – второго по величине города Южно-Африканской Республики и взял курс на столицу Республики Маврикий – Порт-Луи. Об этом сообщили в пресс-службе БГАРФ.

Отмечается, что с учетом ситуации по коронавирусу, на барке впервые был отменен традиционный «открытый борт» и судно в Кейптауне закрыли для посещения жителями и гостями города. Решение было принято накануне.

«Исключение было сделано лишь для сотрудников Посольства РФ в ЮАР, которые поднялись на борт парусника после прохождения барьерного медицинского осмотра и замера температуры», - отметили в пресс-службе.

За время стоянки в иностранном порту на паруснике были пополнены запасы продовольствия, топлива и технических жидкостей. Также на барке провели сервисное и техническое обслуживание судовых узлов и агрегатов.

«Седов» покинул Калининград 8 декабря 2019 года. Маршрут его плавания проходил через Балтийское, Северное моря, акваторию Бискайского залива и воды Атлантики. За три с половиной месяца плавания судном пройдено около 14 тысяч морских миль.

ИСТОЧНИК KP.RU