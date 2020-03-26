На Московском проспекте в ДТП пострадал 13-летний подросток
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде в среду, 25 марта, произошло одно ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Вечером на Московском проспекте водитель «Тойоты» при повороте налево не уступил дорогу «Хендаю». В результате столкновения пострадал 13-летний пассажир «Хендая», с травмами его доставили в больницу.
По факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU