В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды

26 Март 2020 2020-03-26T10:39:49+03:00

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В Калининграде в четверг, 26 марта, в течение дня не будет света в домах на 18-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов не будет света ул. Литовский вал 32-34а,36, ул. Пионерская 28-34,48,52-58, 62,66а, 68,70, ул. 9 Апреля 72-78,80-86,88-94, пер. Грига 2-8.

С 9.00 до 13.00 электричество отключено в домах по ул. Еловая аллея 26,28-34,54-56,58-62,64-70, 72-76,78-82, ул. Куйбышева 78,181-187,189,189а,193,195, 197, 199, 201, 203а,б, 205,207,209,211,213,215, 216,217,219.

С 9.00 до 12.00 без энергоснабжения останутся дома по ул. Баумана 24-38,40-42, ул. Заводская 1-17, ул. Можайская 38-44,46-52,54-60, а также ул. Портовая 5-15 и в микрорайоне Прегольском, 1,2,3,8,10а,б,11а,13а,15,16, 18,19,22,23,25,28.

На ул. Калужская 19-39,24а, ул. Нарвская 33-39, 28-44, пер. Нарвский 1-3 свет отключат с 9.00 до 13.00.

С 13.30 до 18.00, энергоснабжение будет остановлено в домах по ул. Комсомольская 26,35,36,37-39,38-40, 41, 42а,б,в, ул. К. Маркса 15б,23,25,28,30-38, ул. Шиллера 24-28,37, ул. Косм. Пацаева 11,12-14, ул. Чайковского 64,66,68.

С 10.00 до 14.00 холодной воды не будет на ул. Маршала Баграмяна 34 (лицей № 35) и ул. Клиническая 83а;

С 9.00 до 12.00 - ул. Еловая аллея 8,9,10,11а,14-16,17-19,18-20,20а,21,23-23а,22-24, ул. Ю. Гагарина 57, ул. Куйбышева 78,80-82.

С 9.00 до 18.00 - ул. Пионерская 68-70 (и ВНС,ЦТП).

С 12.00 до 15.00 - ул. Батальная 71а (д/сад № 130).

С 10.00 до 14.00 - ул. Кирова 10-14.

ИСТОЧНИК KP.RU