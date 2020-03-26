Роботостроители из Калининграда выиграли грант Фонда содействия
Молодые ученые из Калининграда вошли в число победителей конкурса «Старт-2». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, это одна из самых популярных грантовых программ Фонда содействия инновациям, позволяющая получить деньги на разработку и запуск своих изобретений.
Всего от региона было подано четыре проекта. В число победителей вошла калининградская компания «Интеллектуальная робототехника» с проектом робота-манипулятора для складских работ.
Калининградские ученые выиграли грант в размере 3 млн рублей, который направят на дальнейшее развитие своего проекта: доработку действующего образца робота-манипулятора. Планируется оснастить его рабочим органом для выполнения простейших манипуляционных воздействий над объектами и внедрить программное обеспечение робота.
В прошлом году проекты из Калининградской области получили гранты Фонда содействия инновациям на общую сумму в 59 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU