За сутки в Калининградской области не выявлено новых случаев коронавируса

26 Март 2020 2020-03-26T11:30:06+03:00

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки в Калининградской области не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В регионе уже обследовано на коронавирус 2754 человека, официально подтверждено 8 случаев заболевания.

Сейчас в области под медицинским наблюдением остаются 1471 человек, в том числе, 22 человека в обсерваторе в учреждении «Паруса надежды» в Светлогорске.

Всего за сутки в России зарегистрировано 182 случая, больше всего в Москве – 136 случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU