За сутки в Калининградской области не выявлено новых случаев коронавируса
.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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За минувшие сутки в Калининградской области не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В регионе уже обследовано на коронавирус 2754 человека, официально подтверждено 8 случаев заболевания.
Сейчас в области под медицинским наблюдением остаются 1471 человек, в том числе, 22 человека в обсерваторе в учреждении «Паруса надежды» в Светлогорске.
Всего за сутки в России зарегистрировано 182 случая, больше всего в Москве – 136 случаев.
ИСТОЧНИК KP.RU