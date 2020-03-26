Компания из Оренбурга за 13 млн рублей подготовит проектную документацию по газопроводу в Светлом

26 Март 2020 2020-03-26T12:13:46+03:00

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Работы по корректировке проектной и рабочей документации по газопроводу – отводу к Светлому и строительству АГРС в районе поселка Черепаново проведет компания из Оренбурга ООО «АСУ ПРО». Она стала единственным участником и победителем конкурса, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Подрядчик получит 12,8 млн рублей, за эти деньги он взял обязательства разработать проектную и рабочую документацию, а также провести инженерные изыскания в течение 260 календарных дней от даты подписания контракта.

Напомним, газопровод – отвод к городу Светлый и АГРС в районе поселка Черепаново предназначены для газоснабжения потребителей Светловского и Балтийского городских округов.

ИСТОЧНИК KP.RU