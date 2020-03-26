2020-03-26T12:21:27+03:00
Происшествия

Житель Гурьевска получил 8,5 лет «строгача» за убийство знакомого

Инцидент произошел в поселке Шоссейное
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Гурьевске за убийство осудили местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В ноябре прошлого года двое мужчин выпивали в строительном вагончике на улице тепличной в поселке Шоссейное. В ходе ссоры злоумышленник схватил нож и нанес своему знакомому удар ножом в шею.

От полученного ранения горожанин скончался на месте происшествия.

Суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил его к 8,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде военные построят модульный инфекционный центр
Двое калининградцев попались на краже одежды из магазина на Московском проспекте
В Балтийске на злостного алиментщика завели уголовное дело
В Черняховске по горячим следам задержали грабителя-рецидивиста
Стоп коронавирус: Евгений Гришковец порадовал поклонников новым образом
Житель Гурьевска получил 8,5 лет «строгача» за убийство знакомого
Компания из Оренбурга за 13 млн рублей подготовит проектную документацию по газопроводу в Светлом
За сутки в Калининградской области не выявлено новых случаев коронавируса
Роботостроители из Калининграда выиграли грант Фонда содействия
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды
На Московском проспекте в ДТП пострадал 13-летний подросток
Парусник «Седов» покинул Кейптаун и взял курс на Маврикий
В Калининграде сгорел «Мерседес», в Мамоново – «Пежо»
Янтарный комбинат законтрактовал почти весь объем добычи на 2020 год
Калининградец украл 4 велосипеда стоимостью 100 тысяч рублей
На ул. Миклухо-Маклая в апреле запретят остановку транспорта
Музей Мирового океана выложил в онлайн-доступ выставку шелкографий Энди Уорхола
Калининградский зоопарк объявил сбор денег на корм животным
Жители Гусева сдали почти 50 литров донорской крови
В Калининграде семья за свой счет посадила каштаны в сквере на ул. Гаражной
В Советске учащихся незаконно штрафовали за утерянные учебники
В Калининграде полицейские задержали карманника со стажем
«Коронованная экономика: ведущие калининградские бизнесмены обсудят, как жить дальше
В Калининграде из-за коронавируса перенесли общегородской субботник
Калининградская областная библиотека закрывает все читальные залы