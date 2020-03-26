Житель Гурьевска получил 8,5 лет «строгача» за убийство знакомого
Инцидент произошел в поселке Шоссейное
.Фото: Александр Подгорчук
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В Гурьевске за убийство осудили местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В ноябре прошлого года двое мужчин выпивали в строительном вагончике на улице тепличной в поселке Шоссейное. В ходе ссоры злоумышленник схватил нож и нанес своему знакомому удар ножом в шею.
От полученного ранения горожанин скончался на месте происшествия.
Суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил его к 8,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU