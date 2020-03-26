2020-03-26T12:35:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Стоп коронавирус: Евгений Гришковец порадовал поклонников новым образом

Писатель выложил фото в модной медицинской маске
Александр КАТЕРУША
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Евгений Гришковец.Евгений Гришковец.Фото: Из архива Евгения Гришковца
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Писатель Евгений Гришковец, несмотря на перенос своих концертов и спектаклей, не отменил гастроли и не намерен сидеть дома в Калининграде. Он приезжает в города, которые стоят в графике, и встречается с поклонниками у театров.

Не забывает артист, правда, и про защиту от коронавируса. Актер выложил в своем интернет-дневнике фото в модной черной маске с надписью «Стоп коронавирус». Стильный образ завершает элегантная шляпа-котелок.

Накануне Гришковец провел встречу со зрителями и автограф-сессию на крыльце Краснодарского драматического театра.

«Было зверски холодно… Общались весело. Но недолго. Не так как в Ростове и Волгограде. Всего-то часок. Просто замерзли, что называется, до костей. Но расстались довольные друг другом», - написал Евгений Гришковец.

Следующим городом, где побывает калининградский драматург, станет Сочи.

Ранее Евгений Гришковец объявил, что не собирается отказываться от гастрольных поездок по городам России. «Прилечу в любом случае, даже если выступления будут запрещены», - сказал он и обещание пока держит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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